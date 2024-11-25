25 листопада 2024 року президент України підписав розпорядження, яким призначив Сергія Кривошеєнка на посаду начальника Сумської МВА. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на його розпорядження.
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Що відомо про нового начальника Сумської міської військової адміністрації
Раніше цю посаду обіймав Олексій Дрозденко, який займав її з листопада 2023 року і був звільнений на підставі нового розпорядження.
Сергій Кривошеєнко родом із Донецька, він має три вищі освіти: інженерну, юридичну та економічну. У 2022 році він закінчив Запорізький національний університет. До цього призначення, з серпня 2024 року, Кривошеєнко працював заступником Олексія Дрозденка, здобувши досвід роботи на керівних посадах.
Останні призначення президента
- Володимир Зеленський призначив Василя Боднара новим послом України в Польщі.
- Президент 19 вересня змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача, ввівши до її складу чотирьох нових осіб. До складу Ставки увійшли Олександр Камишін, Олексій Кулеба, Андрій Сибіга та Герман Сметанін. Зі складу Ставки був виведений колишній Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
- Нещодавно Зеленський призначив тимчасового виконувача обов’язків голови Закарпатської обласної державної адміністрації. Так, тимчасовим очільником Закарпатської ОВА став Білецький Мирослав.