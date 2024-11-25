25 листопада 2024 року президент України підписав розпорядження, яким призначив Сергія Кривошеєнка на посаду начальника Сумської МВА. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на його розпорядження.

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Що відомо про нового начальника Сумської міської військової адміністрації

Раніше цю посаду обіймав Олексій Дрозденко, який займав її з листопада 2023 року і був звільнений на підставі нового розпорядження.

Сергій Кривошеєнко родом із Донецька, він має три вищі освіти: інженерну, юридичну та економічну. У 2022 році він закінчив Запорізький національний університет. До цього призначення, з серпня 2024 року, Кривошеєнко працював заступником Олексія Дрозденка, здобувши досвід роботи на керівних посадах.

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