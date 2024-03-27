Бомба могла долететь из самого Белгорода: в ОВА заявили о доселе невиданном обстреле Харькова

Днем оккупанты обстреляли жилой квартал Харькова. Местные власти сообщили, что враг использовал новый тип оружия.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона подчеркнул, что ранее область еще не подвергалась ударам такими снарядами, передает 24 Канал.

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Сколько пролетела бомба

Так, по словам чиновника, сейчас на месте попаданий еще работают подразделения ГСЧС для устранения последствий вражеской атаки, в частности аварийности, поскольку удар пришелся по жилой инфраструктуре.

Синегубов отметил, что россияне били по Харькову новым типом управляемого снаряда.

Мы уже понимаем, что он примерно преодолел расстояние от момента пуска до попадания – 70 – 80 километров,

– добавил чиновник.

Расстояние между Белгородом и Харьковом составляет 81 километр.

Глава ОВА уточнил, что по силе этот снаряд значительно уступает, скажем, С-300. В то же время он способен вызвать серьезные разрушения.

Всего 19 человек пострадали, 13 из них – госпитализированы. Людей, которые находятся в тяжелом состоянии, нет. Один 59-летний мужчина, к сожалению, погиб.

Также сейчас происходит анализ повреждений домов. Пострадавшим харьковчанам предложены места для отселения.

Россияне сбросили бомбы на Харьков: что известно

Около 16:00 россияне из Белгородской области с истребителя осуществили пуски двух боеприпасов калибра 30 см по Харькову.

Противник попал по Шевченковскому району города. Повреждены около 10 жилых и административных зданий, среди них школа и детсад.

Кроме того, известно, что среди раненых четверо детей – 13, 9, 2 лет, а также 3-месячный младенец.

Зеленский на фоне обстрела Харькова призвал Запад предоставить Украине больше систем Patriot и ускорить передачу F-16.