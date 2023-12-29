Очень пострадала больница: первые детали массированного удара по Харькову

В ночь на 29 декабря оккупанты снова подло обстреляли Харьков. Было несколько волн взрывов. Последние прозвучали в 8 утра.

Об этом рассказала корреспондентка 24 Каналу из Харькова Анна Черненко, заметив, что взрывов было так много, что буквально трудно подсчитать количество. Эта атака была очень похожа на регулярные массированные обстрелы Харькова, которые происходили еще в начале полномасштабного вторжения.

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Первая серия взрывов раздалась в 5 утра. Потом последующие прилеты случились уже в 7 утра. Тогда было около 8 "прилетов". В 8 часов было слышно еще два взрыва.

Прилетело в разные районы по разным объектам. Частично задело жилые дома, производственные предприятия, школу. Был прилет и в больницу. Но город взял себя в руки и пришел в себя. Люди вышли на работу, транспорт ходит. Пытаются сделать все, чтобы не выбиваться из графика,

– рассказала Черненко.

Был "прилет" возле одной из больниц

Взрыв случился вблизи местной эндокринологической клиники. Взрывная волна повредила окна и стены, а кое-где и уничтожила оконные рамы.

Это уже 5 "прилет" в клинику за все время полномасштабной войны. Там оказывают помощь почти 60% пациентам из Харькова и Харьковской области, имеющих эндокринные патологии. К счастью, в больнице никто не пострадал в результате прилета.

Не пострадал ни один человек: ни персонал, ни больные. Так как удачно были сделаны все меры по сохранению жизни. Люди прятались в подвальном помещении. Но пострадало очень наше здание. Все средства, выделенные государством, бюджетом на устранение таких-то последствий, они уже потрачены много времени назад. И такая безысходная у нас ситуация,

– сказал советник дирекции Института проблем эндокринной патологии НАМНУ Юрий Караченцев.

По состоянию на 10 утра было известно о 1 погибшем в результате массированного удара по Харькову 29 декабря. Еще 7 человек получили ранения. Эта ночь была сложной для Харькова.

Также правоохранители опубликовали фотографию одного из неразорвавшихся российских снарядов. Его обнаружили в парке Артема. На место вызвали взрывотехников

Неразорванный снаряд в Харькове / Фото Сергея Болвинова

Массированная атака по Украине 29 декабря: коротко