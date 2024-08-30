Из-за удара мужчина вылетел из окна и разбился: какие последствия удара КАБами по 5 районам Харькова

В пятницу, 30 августа, российские оккупанты атаковали 5 районов Харькова авиабомбами. Пострадали исключительно гражданские объекты. В результате ударов есть погибшие и раненые.

Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что одно попадание было в 12-этажный дом. На месте до сих пор ликвидируют пожар.

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"Одно попадание – в угол 12-этажки. На месте до сих пор ликвидируют пожар. Выгорело 2 подъезда. С 12 по 6 этажи – продолжают искать людей. Надеюсь, что удастся. Потому что есть информация, что на этих верхних этажах могли находиться люди", – сказала она.

Жертвы – в крайне тяжелом состоянии

Руководитель полиции Харьковщины Владимир Тимошко заявил, что пострадали только гражданские объекты. Известно о 5 местах попаданий. Это Слободской, Индустриальный, Немышлянский, Киевский районы. Пострадали только гражданские объекты.

Все гражданские объекты, все частные дома по всем локациям, ни одного военного объекта. Частный многоэтажный дом здесь, частный дом в Слободском районе, спорткомплекс высшего учебного заведения в Киевском районе,

– отметил он.

Также было прямое попадание в парк на бульваре Юрьева. В это время там находились дети. Там погиб ребенок. Предварительно, девочка 13 – 14 лет. Анна Черненко подчеркнула, что ребенок шел неподалеку детской площадки, одна из авиабомб ударила туда. Среди погибших также есть двое мужчин, женщина. Один человек умер уже в больнице, у него были очень тяжелые травмы.

Жертвы находятся в тяжелом или в крайне тяжелом состоянии. Это тяжелые осколочные ранения или ампутации. За их жизнь сейчас борются медики. Также много обращений к медикам из-за шока, испуга, стресса.

"Кто-то находился в своей квартире. Я точно знаю, что один из мужчин из-за удара вылетел из окна и разбился", – сообщила корреспондентка.

На всех местах работают ГСЧС, полиция, волонтеры. Людей, которые находятся рядом и не живут в поврежденных домах, призывают расходиться, не стоять там. Ведь есть риск, что может быть повторный удар.