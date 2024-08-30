Мощные взрывы, горящая 12-этажка: все, что известно о кровавом обстреле Харькова 30 августа

Во второй половине дня 30 августа россияне осуществили авиационную бомбардировку Харькова. В результате вражеского обстрела есть погибшие и раненые среди гражданских.

Незадолго до 15:00 на Харьковщине объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударов с авиации. Уже через несколько минут в областном центре прогремели взрывы, которые унесли и покалечили человеческие жизни.

Смотрите также Враг попал по 3-этажке и админзданию в Курахово: есть раненые, под завалами – люди

Как все началось

Первый взрыв в городе прогремел около 15:18. Впоследствии за ним прогремели еще по меньшей мере три. Мэр города Игорь Терехов тогда сообщил: "Харьков под ударом вражеских КАБов. Будьте осторожны!".

В части Харькова исчезла электроэнергия.

Далее чиновник рассказал, что один из ударов пришелся по центральной части города, а именно по гражданской инфраструктуре.

Впоследствии появились детали. Россияне попали в 12-этажный дом в Индустриальном районе города. Там пожар и частичный обвал здания.

Также произошло попадание в Немышлянском районе. Враг попал по детской площадке, убив ребенка и ранив еще по меньшей мере трех человек.

В центре, по словам Терехова, предварительно, обошлось без пострадавших. Продолжается обследование места прилета.

Председатель ОВА Олег Синегубов уточнил, что один из ударов повредил образовательное учреждение в Харькове.

Сколько жертв и раненых

На месте удара по многоэтажке продолжается поисково-спасательная операция. По состоянию на 16:30 известно о 4 погибших. Среди них – 14-летняя девочка. Более трех десятков раненых. Среди них тоже есть дети.

Под завалами разрушенного дома находятся люди. В сети распространили видео, на котором слышны крики из охваченной огнем многоэтажки.

Реакция властей

Президент Зеленский отреагировал на трагедию в Харькове. Глава государства заявил, что этого удара по людям, по обычным домам не произошло бы, если бы Силы обороны имели способность уничтожать российскую военную авиацию там, где она базируется.

Нам нужны сильные решения партнеров, чтобы остановить этот террор. Это абсолютно справедливая потребность. И нет никакой рациональной причины ограничивать Украину в защите. Нам нужны дальнобойные возможности. Нам нужно выполнение договоренностей по ПВО для Украины. Это спасение жизней,

– говорится в сообщении президента.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак тоже прокомментировал страшный обстрел, распространив видео.

Харьков. Россияне снова ударили по гражданским,

– написал чиновник.