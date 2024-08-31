5 пациентов – в крайне тяжелом состоянии: что известно о пострадавших во время обстрела Харькова

30 августа россияне массированно обстреляли Харьков управляемыми авиационными бомбами. Шесть человек погибли, почти сотня получили ранения.

Сейчас пять пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом рассказал руководитель медучреждения Руслан Врагов.

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В каком состоянии пострадавшие

По словам больницы, четыре человека остаются в отделении реанимации. Это три женщины и мужчина. Еще одного мужчину вчера прооперировали и перевели в палату совместного пребывания.

Одна девушка поступила в очень тяжелом состоянии с ампутацией верхней конечности – ее прооперировали, сейчас она в отделении интенсивной терапии, состояние ее тяжелое,

– сообщил Врагов.

Отметим, что по состоянию на 19:30 31 августа количество пострадавших возросло до 99. За медицинской помощью обратилась 48-летняя женщина. Она получила взрывную травму, находясь по месту своего проживания, расположенного неподалеку эпицентра обстрела.

Напомним, что 30 августа днем оккупанты ударили КАБами в 5 локаций в Харькове. Один из снарядов попал в 12-этажный дом, который загорелся. Часть здания обвалилась.

Среди погибших – 14-летняя девушка, трое женщин и двое мужчин. Среди раненых – 22 ребенка, из которых 16 малолетних (в возрасте от 1 до 14 лет) и 6 несовершеннолетних (в возрасте от 15 до 17 лет).