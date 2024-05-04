Привиделся "склад боеприпасов": кадры из Харькова, куда цинично ударили россияне

Российские оккупанты 4 мая снова обстреляли город. Сутки начались с ударов беспилотниками, а после обеда взрывы прозвучали еще раз. Пострадали гражданские объекты, впрочем, пропагандисты цинично рассказывают о якобы поражении военных целей.

Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, добавив, что ночной удар пришелся на Основянский район. Прилет был в обычную двухэтажку, в которой арендовали помещения коммерческие предприниматели.

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Россияне врут о "складах с боеприпасами"

Разрушения довольно серьезные, горели склады с пластмассой. Однако пропагандистские телеграм-каналы публикуют информацию, что якобы попали в предприятие по производству беспилотников и склад с боеприпасами. На самом деле это обычные цеха, где делали изделия из пластмассы.

Также пишут и об ударе 3 мая по частному сектору, где погибла 82-летняя женщина. По словам пропагандистов, там якобы был штаб Вооруженных Сил.

Последствия удара россиян / Фото ГСЧС Украины в Харьковской области

Также пострадал склад личных вещей людей, которые выезжали из Харькова. Они оставили свое имущество, но теперь все это сгорело.

Это был обычный, гражданский, коммерческий объект. Здесь были арендаторы стоматологи, большинство помещений – склады. Люди хранили там свои вещи. Был наш собственный склад с мебелью,

– рассказал риелтор Игорь Гончаренко.

Пожар был масштабный, его ликвидировали более 5 часов. Спасатели были вынуждены останавливаться из-за постоянных сообщений о тревоге.

"В последние недели участились удары именно по городу Харькову, по приграничным населенным пунктам. Чаще всего под вражеские атаки попадают Шевченковский, Киевский, Холодногорский районы Харькова. Враг бьет по частному сектору, по гражданской инфраструктуре, при этом гибнут, страдают и травмируются мирные жители", – отметил представитель управления ГСЧС Харьковщины Евгений Василенко.

Кроме этого, по Харькову 4 мая могли нанести еще один удар. Был слышен сигнал воздушной тревоги, а на город летели КАБы. Впрочем, они упали в Белгородской области, о чем уже сообщили местные паблики. Там есть попадание по частному сектору, разрушения и пятеро раненых.

Какова ситуация в области

Кроме Харькова, под ударами были Черкасские Тишки. Управляемая авиационная бомба попала там по частному сектору. К сожалению, ранена 74-летняя женщина, ей помогают медики.

Напомним, что после ночного удара беспилотниками по Харькову также были ранены четыре человека, среди них 13-летняя девочка. Враг не прекращает бить по разным районам города. Есть значительные разрушения, падение обломков.

Традиционно целью врага является инфраструктура, объекты энергетической сферы или жилые дома.

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