Утренний удар по Харькову: резко возросло количество раненых, погиб ребенок

Ночью россияне нанесли Удар по Харькову, в результате чего ранения получили несколько десятков человек. К сожалению, маленький ребенок погиб.

Около 7 утра россияне нанесли ракетные удары по Харькову. Враг совершил атаку исключительно по гражданской инфраструктуре города, есть попадание в жилой дом.

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Что известно о количестве раненых

Местные власти сообщили о попадании в нескольких районах города. Сразу после удара было известно о 3 раненых, однако на местах атаки было много завалов, поэтому их количество росло по мере работы спецслужб. Когда количество раненых возросло до 9, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что среди пострадавших – 11-месячный малыш.

Однако впоследствии общее количество раненых снова возросло до нескольких десятков. Приблизительно в половине девятого утра спикер областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что к медикам обратились около 20 человек.

К врачам обратилось около 20 человек. В основном люди имеют осколочные ранения от стекла, ушиба, небольшие раны от того, что на них падали камни, кирпич и стекло,

– сообщил Чубенко.

В 08:45 Игорь Терехов в эфире национального телемарафона рассказал, что ему известно о 16 пострадавших. Однако он уточнил, что это не окончательно количество раненых, ведь разбор завалов еще продолжается.

Под завалами нашли тело ребенка

В прокуратуре сообщили, что по состоянию на 10:00Информация постоянно обновляется.

Когда спасатели приступили к ликвидации последствий атаки, стало известно, что под завалами жилого дома может находиться маленький ребенок.

К сожалению, впоследствии глава мэр Харькова Игорь Терехов сообщил страшное известие – ребенка нашли мертвым. Оказалось, что это 10-летний брат раненого 11-месячного мальчика.

К сожалению, есть погибший мальчик 10 лет. Очень такой ужасающий случай. Это война, но это жилые дома, которые обстреливают враг,

– сказал он.

Глава Харьковской ОВА Синегубов добавил, что во время разбора завалов спасатели обнаружили еще одно тело, однако этот человек погиб не в результате обстрела, а еще до атаки. В то же время остается риск найти другие тела.

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