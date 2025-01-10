Целили дважды в одно место: Россия снова обстреляла Харьковскую область, есть пострадавшие
Россияне 9 января атаковали Харьков с помощью БпЛА "Молния". Они нанесли двойной удар по одному из районов города в течение 40 минут.
Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко, отметив, что в результате атаки пострадал человек, повреждены частные дома и автомобили. Кроме того, оккупанты обстреляли один район Харьковщины и село в Волчанской громаде.
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Двойная атака в одно место в Харькове
По словам корреспондента из Харькова, 9 января город был под ударами беспилотников. Россияне атаковали город БпЛА "Молния". Около 15:00 оккупанты нанесли удар по Немышлянскому району.
Ударил враг по гражданскому сельскохозяйственному предприятию. Пострадал один человек – 65-летний охранник, который находился на месте прилета. У него была острая реакция на стресс.
Через 40 минут после первого удара россияне атаковали беспилотником этот район еще раз. На этот раз враг повредил частные дома, автомобили и электросеть.
Целились в одно место, чтобы были повреждения, чтобы ранить и убить наших работников экстренной службы,
– подчеркнула она.
Кроме того, оккупанты обстреляли Золочевский район Харьковской области. Чуть ли не ежесуточно враг атакует гражданские дома. Также под ударом было село Лосовка в Волчанской общине, в результате чего 30-летний мужчина получил ранения.