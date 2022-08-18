В результате атаки по Харькову погиб 12-летний мальчик, под завалами общежития могут быть люди

российские захватчики нанесли ракетный удар по Харькову утром 18 августа. В результате погибли 3 человека, среди них – 12-летний мальчик.

В результате вражеского обстрела частично разрушено общежитие. В настоящее время спасатели разбирают завалы.

К теме Общежитие полностью уничтожено, разбросаны детские вещи: фото и видео последствий удара по Харькову

Что известно об утренних обстрелах в Харькове

В Слободском районе в результате попадания вражеской ракеты произошло частичное разрушение четырехэтажного общежития и кровли здания трамвайного депо. На месте происшествия работают спасатели ГСЧС.

По предварительным данным, погибли 3 человека, в частности 12-летний мальчик. 8 человек, из которых 2 ребенка, удалось спасти.

В Слободском районе частично разрушено общежитие / фото ГСЧС Украины

Спасатели разбирают завалы на Салтовке

Также оккупанты нанесли ракетный удар 17 августа по общежитию в Салтовском районе. В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается.

Как рассказал спикер ГСЧС Евгений Василенко, площадь пожара составляла около 600 квадратных метров. В общей сложности спасены четыре человека.

К сожалению, по меньшей мере семь человек погибли, 20 травмированы. Среди пострадавших – 12-летняя девочка. Все травмированные были направлены в медучреждение,

– отметил Василенко.

Он добавил, что спасатели разбирают завалы. Вероятно, там есть люди. Кроме того, взрывной волной повреждены дома рядом и ряд автомобилей.

"Работы будут продолжаться, пока завалы не будут полностью расчищены и не изъяты тела погибших", – подчеркнул Василенко.

Событие дня Смертельные удары по общежитиям в Харькове: все, что известно об атаках 17 – 18 августа

Атака россиян на Харьков

18 августа ранним утром российские оккупанты обстреляли Харьков. Под прицелом находились два района Харькова – Слободской и Холодногорский. Взрывов было не меньше пяти.

В Холодногорском районе в результате атаки вспыхнуло админздание. По данным ГСЧС, дом уже начал обрушиваться. А возле него пылает около 1,5 десятка машин.

Кроме того, вечером 17 августа россияне атаковали общежитие в Салтовском районе Харькова. В полиции заявили, что ракеты выпустили из ОТРК "Искандер" 2020 года.

Вас может заинтересовать – Враг обстрелял сразу 5 районов Харькова: смотрите видео