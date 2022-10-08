По Харькову оккупанты снова запустили ракеты из Белгорода: есть раненый, пострадал спорткомплекс

Ночью на 8 октября Россияне запустили 5 ракет по Харькову. Известно, что один человек ранен. Его госпитализировали в больницу с осколочными ранениями.

4 смертоносных снаряда попали по Салтовскому району. Еще одна ракета прилетела в Основянский район города.

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Последствия очередного обстрела Харькова

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что ракеты типа С-300 запускали из российского Белгорода.

Поврежденный спорткомплекс, нежилые помещения, попадание в открытые территории,

– сообщил Синегубов.

Он добавил, что сейчас на местах работают все профильные службы.

Кстати, момент запуска ракет по Харькову услышали и жители Белгорода. В них раздался сильный взрыв.

В Белгороде раздался взрыв: видео (Внимание! 18+, нецензурная лексика)

Заметим, что ракетный удар по Харькову россияне нанесли после полуночи. Мэр города Игорь Терехов рассказал, что из-за попадания вспыхнул пожар. Она случилась в одном из лечебных заведений в центре города и в нежилом помещении.

Накануне Харьков впервые атаковали иранскими дронами

В ночь на 6 октября по Харькову впервые запустили дроны-камикадзе Shahed-136 иранского производства. Беспилотники ударили в промышленную зону, где не было людей. На месте попадания вспыхнул пожар. К счастью, обошлось без пострадавших.

Детали дрона изъяли правоохранители.

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