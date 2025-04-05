Изготавливали санки, стеллажи, печки: россияне массово уничтожают предприятия Харькова

Российские оккупанты регулярно бьют по промышленности Харькова. Буквально недавно там запустили более 10 "Шахедов" по производственным объектам.

Как рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, российские оккупанты буквально бьют дронами и ракетами по промышленным районам. Так они выбивают гражданские предприятия, которые дают людям работу и наполняют бюджет.

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Уничтожили гражданское предприятие

Как рассказала Черненко, во время одной из атак в апреле россияне уничтожили предприятие, которое изготавливало санки. Также сильные повреждения получила фирма, которая работала с металлическими конструкциями. Оборудование фактически было уничтожено от ударов "Шахедами".

В 2022 году компания Grafix временно остановила работу. Но потом возобновила ее, чтобы дать работу харьковчанам. Также они изготавливали печки, которые использовали жители деоккупированных территорий Харьковщины.

У нас были 3 прямые прилеты. У соседей – 2 прилета. Еще несколько – напротив. Наш завод работает с 2010 года. 15 лет. Мы занимаемся изготовлением медицинского оборудования, металлоконструкциями. Это могут быть двери, строительные конструкции, сельскохозяйственное оборудование и оборудование для порошковой покраски,

– рассказал основатель компании Grafix Сергей Пилипов.

Последствия прилетов по предприятию

Напомним, 3 апреля Россия снова запустила "Шахеды" по Харькову. Они ударили по двухэтажному и многоквартирному жилому дому.