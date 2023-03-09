В Харьковской области 15 прилетов ракет С-300, – Синегубов
Источник:Олег Синегубов
В ночь на четверг российские захватчики массированно обстреляли Украину ракетами. В Харьковской области зафиксировано по меньшей мере 15 прилетов С-300.
Есть попадания в объекты критической инфраструктуры. Кроме того, в Харькове поврежден объект гражданской инфраструктуры.
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️На Харьковщине много прилетов
В поселке Песочин Харьковского района вражеская ракета попала во двор частного дома. Повреждены несколько жилых домов.
Две пожилые женщины получили легкие ранения. 71-летняя женщина госпитализирована, а женщина 74 лет получила помощь на месте,
– отметил Олег Синегубов.
Еще одна российская ракета в Песочине попала на открытой территории в болото. Тем временем в поселке Слобожанское Чугуевского района – повредила теплицы овощной фабрики.
Предварительно зафиксировано по меньшей мере 15 прилетов ракет С-300. Работы по ликвидации последствий попаданий продолжаются. На месте все экстренные службы.
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️По Харькову враг нанес 11 ракетных ударов
В эфире национального телемарафона городской глава Игорь Терехов сообщил, что всего по Харькову сегодня было 11 ракетных обстрелов. Оккупанты повредили энергетическую инфраструктуру. В частности, ТЭЦ, трансформаторные подстанции.
В результате обстрелов в Харькове нет напряжения. Так что весь город остался без света. Критическую инфраструктуру и медучреждения подключили к генераторам. Пока троллейбусы, трамваи и метрополитен не работают. На маршруты были выведены муниципальные автобусы.
Также в городе прекращено водоснабжение. Впрочем, во всех районах выставят водовозки.
Враг нас не запугает. Харьков работает, живет, и будем работать,
– подчеркнул Терехов.