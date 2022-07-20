Смертельный удар по Харькову: эксклюзивные кадры из обстрелянной Салтовки
российские оккупанты сегодня утром, 20 июля, снова обстреляли Харьков. В результате попадания по району города Салтовка погибли 3 человека, среди них есть 13-летний мальчик. Еще 1 человек получил ранение.
российские изверги продолжают бить по мирным жителям Украины, в очередной раз доказывая, что россия устроила геноцид украинцев. Их военные не имеют смелости воевать с нашими защитниками, а потому бьют по беззащитным гражданским.
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Жертвы утреннего обстрела города
Как сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, российские изверги били по Салтовскому району Харькова. В результате циничных обстрелов оккупантов погиб 13-летний мальчик.
Отец молится над телом погибшего сына / Фото Анны Черненко, 24 канал
По словам очевидцев, отец погибшего 13-летнего подростка в Харькове более 2 часов читал молитвы над телом сына. Убитый горем мужчина все время держал его за руку.
Также известно, что этот ужасный обстрел российскими оккупантами унес жизни мужчины и женщины. Кроме того, ранение получила 72-летняя жительница Харькова.
Жертвы утреннего российского обстрела Харькова / Фото Анны Черненко, 24 канал
Ударили после воздушной тревоги
Об ужасной атаке стало известно около 09:01. Отмечается, что обстрелы произошли уже после воздушной тревоги. На месте ужасной трагедии работают экстренные службы.
Ужасные последствия разрушений в результате обстрела / Фото Анны Черненко, 24 канал
российские оккупанты продолжают бить по жилым районам / Фото Анны Черненко, 24 канал
Обстрел произошел после воздушной тревоги / Фото Анны Черненко, 24 канал
На месте работают экстренные службы / Фото Анны Черненко, 24 канал
Оккупанты били по Салтовке "Ураганами"
Начальник Следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов заявил, что предварительные данные свидетельствуют об атаке города с реактивных систем залпового огня "Ураган". Поскольку российские изверги часто бьют по Харькову именно из РСЗО, то сигналы о воздушной тревоге начинают раздаваться уже после нее.
Он призвал жителей не игнорировать сирены воздушной тревоги. Однако подчеркнул, что в случае воздушной опасности необходимо немедленно найти безопасное место и находиться там до отбоя.
Ситуация в Харьковской области: последние новости
- Вечером 19 июля стали сообщать о взрывах в разных районах Харькова и области. Местные жители отметили, что взрывы раздаются в районе Салтовки – там видны клубы дыма.
- Также взрывы слышались и в других районах города и даже в регионе. Однако, по предварительной информации, это "отлеты". Официального комментария от местных властей пока нет.
- Корреспондент из Харькова Анна Черненко сообщила, что вчера, 19 июля, российские оккупанты обстреляли Чугуевский район. По ее словам, захватчики попали в многоэтажку.
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