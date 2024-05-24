Россияне снова ударили по гражданской железнодорожной инфраструктуре на Харьковщине

В ночь на 24 мая российские войска в очередной раз ударили по гражданской железнодорожной инфраструктуре Харьковской области. К счастью, обошлось без жертв и травмированных.

По словам Укрзализныци, враг не оставляет целенаправленных попыток остановить железную дорогу на Харьковщине.

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Последствия удара

В результате обстрела повреждены пути, здания, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда. К счастью, обошлось без жертв и травмированных.

Продолжаем работать для обеспечения стабильной работы экономики и поддержки обороноспособности страны,

– написали в Укрзализныце.

Сейчас поезда дальнего и пригородного сообщения курсируют по графику.

Днем ранее Россия уже била по железной дороге

Во время массированного обстрела Харьковщины 23 мая враг также нанес удары по нескольким объектам Укрзализныци. В компании сообщили, что обошлось без жертв. Однако, к сожалению, среди работников железной дороги есть раненые.

Ранения получили 6 железнодорожников. В то же время в компании сообщили, что, несмотря на все, поезда продолжают курсировать по графику.

Обстрел Харьковщины 23 мая