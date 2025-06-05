Россияне угрожали новой атакой: журналистка рассказала об ударе по Херсону

5 июня российские оккупанты запустили 4 управляемые авиабомбы по Херсону. Потом они уничтожили здание местной ОГА.

Об этом 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич. По ее словам, обстрелы Херсона происходят буквально 24 на 7. Один-два раза в неделю россияне наносят особенно интенсивные удары.

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Что известно об обстреле Херсона 5 июня

Как рассказала журналистка, тяжелый обстрел начался еще вечером 4 июня. Оккупанты интенсивно обстреливали центр города. Уже около 5 утра были слышны удары управляемыми авиабомбами. Одна из них попала в Херсонскую ОВА, в результате чего была повреждена крыша здания.

Потом утром 5 июня оккупанты угрожали снова обстрелять Херсон. Также там угрожали Антоновке, которая расположена неподалеку от областного центра. Местные уже два года живут там без света и воды.

Обратите внимание! Уже днем россияне продолжили бить по Херсону. Они уничтожили здание Херсонской ОГА.

В общем оккупанты буквально каждый день обстреливают правый берег Херсонщины. Применяют буквально все: от FPV-дронов – до танков, артиллерии и т.д.

Как не очень люблю конспирологию, но иногда можно связать усиление обстрелов с какими-то событиями. 3 июня наконец-то назначили нового начальника Херсонской городской военной администрации. Полтора месяца назначали. И за это время сильно усилились тяжелые обстрелы. Их стало больше. Началось все с Ледового дворца в апреле,

– рассказала Вирлич.

Добавим, в результате ночного авиаудара по Херсону пострадал первый заместитель председателя областного совета Юрий Соболевский. У него обнаружили контузию, сотрясение головного мозга, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы.