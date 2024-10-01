Выстрел из танка или артиллерии: как произошел ужасный обстрел центра Херсона

Российские войска утром 1 октября ударили по рынку в центре Херсона. В результате кровавой атаки россиян погибли шесть человек. Еще шестеро ранены, из них пятеро госпитализированы.

Специалисты выясняют, чем был нанесен удар по областному центру. Предварительно, выстрел мог быть из танка или артиллерии, сказал 24 Каналу журналист из Херсона Сергей Никитенко.

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Снаряд прилетел за мгновение

Корреспонденту удалось пообщаться с пострадавшим в первые 5 – 10 минут после обстрела. Он сказал, что не слышал "выходы", а это значит, что, вероятно, стреляли из танка. Если бы это была артиллерия, то на левом берегу услышали бы. Местные говорят, что единственный вид оружия, где сначала удар, а потом "выход" слышно – танк,

– отметил журналист из Херсона.

По его подсчетам, от окрестностей оккупированных Олешек до места удара 6 километров 80 метров. Такое расстояние снаряд пролетает за мгновение, поэтому воздушную тревогу в городе не успели объявить.

К слову, в Херсоне значительная часть остановок, в частности возле рынка, куда попали оккупанты, защищены габионами. Их делают из металлической сетки, агроволокна, а внутрь засыпают песок. Такая конструкция является эффективной от снарядов и обломков.



Остановка возле рынка в Херсоне / Фото: Национальная полиция

На фотографии четко видно, что взрыв произошел за спиной людей, и часть остановки, которая выходит на рынок, не закрыта габионами. Для меня это вообще странно. Очевидно, что через эти картонные постеры прошли осколки,

– сказал Никитенко.

Сами габионы удержали обломки и в целом они эффективны, но при условии если бы остановка была ограждена со всех сторон.