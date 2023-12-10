Россия обстреляла Херсон: один из снарядов попал прямо в квартиру и не разорвался

Днем 10 декабря оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон. Враг бил по жилым районам города.

В ГСЧС рассказали о жуткий находке во время ликвидации последствий вражеского обстрела Херсона. Она – очередное доказательство нарушения Россией законов и обычаев войны.

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Снаряд застрял в квартире

По словам спасателей, им позвонили по телефону жильцы многоквартирного жилого дома и сообщили о попадании снаряда в одну из квартир.

Сотрудники ГСЧС оперативно прибыли на место вызова и осмотрели жилой дом. К счастью, снаряд не сдетонировал, а пожара на месте попадания не было. Вскоре пиротехническая служба изъяла неразорванный боеприпас.

Напомним, днем россияне ударили по городу из артиллерии. В Херсонской ОВО рассказали, что попадание произошло в жилую застройку. В больницу с осколочными ранениями головы и взрывной травмой доставили 37-летнего мужчину.

Вражеский снаряд застрял в квартире жилого дома / Фото ГСЧС

Использование дронов вышло на новый уровень

Дроны-камикадзе и украинские защитники, и российские оккупанты активно применяют по всей линии фронта. По словам начальника службы по связям с общественностью Командование Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо, использование дронов вышло на новый уровень.

В частности, Россия наладила производство БПЛА и закупает их крупными партиями. Враг делает акцент на количестве, а не качестве. Вражеские дроны представляют опасность для наших военных.

В то же время, украинские дроны заставляют оккупантов бояться. "Это очень маневровый боеприпас, который залетает в блиндаж, тайники, уничтожает технику".

Фитьо отмечает, что пока нельзя сказать, на какой из сторон преимущество в использовании беспилотников. Он подчеркнул, что дроны-камикадзе наносят значительные потери для солдат с обеих сторон.