Массированный обстрел Херсона и области: КАБ попал в жилой квартал, пострадал ребенок
- Россия провела массированные авиаудары по Херсону и области, в частности попала управляемой авиабомбой в жилой квартал.
- Среди пострадавших – 14-летний ребенок. В результате ударов погиб 43-летний мужчина.
В вечер пятницы, 14 марта, Россия устроила террор украинских городов. К сожалению, в Херсоне есть погибший и пострадавшие.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Александра Прокудина и областную прокуратуру.
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Что известно о попадании в Херсоне
В течение дня в городе было несколько взрывов.
Российская армия усиливает террор жителей Херсона! Второй раз за день город содрогнулся от вражеских авиаударов. Одна из управляемых авиабомб попала в жилой квартал – в Центральном районе горит частный дом,
– написал Александр Прокудин в 21:34.
В 21:56 в городе снова прогремели взрывы.
По данным Романа Мрочко, в Херсоне один погибший и двое раненых.
"Один из КАБов прилетел в Центральный район. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Две женщины с минно-взрывными травмами обратились к врачам", – написал он.
Еще одна 57-летняя херсонка получила контузию, минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, перелом плеча.
Последствия обстрела Херсонщины / Фото Херсонская областная прокуратура
В прокуратуре привели детали ужасных обстрелов Херсонщины
Россияне сбросили на Херсонщину 8 управляемых авиационных бомб, было зафиксировано попадание в Херсонском и Бериславском районах.
В результате удара погиб 43-летний мужчина – спасатели деблокировали его тело из-под завалов. Гражданский получил ранения.
А в поселке Текстильное ранен 14-летний ребенок.
Повреждены частные жилые дома, транспортные средства и другую гражданскую инфраструктуру.
Это уже второй массированный авиаудар по региону за день, что свидетельствует о целенаправленном терроре против мирного населения,
– отметили в прокуратуре.
Где в Украине тревога
Российский террор вечером 14 марта
Также взрывы слышали в Сумах и Кривом Роге. В последнем оккупанты попали в центр города, там есть раненые.
И продолжается атака "Шахедами" на Одессу, там тоже было громко. И в Одессе, и в Кривом Роге есть перебои со светом.