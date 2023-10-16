Чудом ранен только один человек: как Херсон пережил мощный обстрел
15 октября оккупанты запустили 13 управляемых авиационных бомб по пригороду Херсона и Бериславскому району. Местные сообщали, что был настоящий "ад".
Об этом 24 Каналу рассказал редактор херсонского веб-сайта "Мост" Сергей Никитенко, заметив, что это была комбинированная атака не только на Херсон, но и на многие населенные пункты в области.
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Оккупанты пытались попасть по объектам энергетической инфраструктуры из КАБов и артиллерии. Но часто они просто попадали в частные дома.
Сильнейший обстрел за всю войну
Как подчеркнул Никитенко, чудом почти никто не пострадал. Ранения получил только один человек.
Есть люди, уже почти год пребывающие в Херсоне со дня деоккупации. Они говорили, что вчера был сильнейший обстрел за всю войну. Многие говорили, что вчера был ад и в Херсоне, и в других населенных пунктах был. Говорят, что было 13 КАБов. Но визуально казалось, что больше,
– отметил Никитенко.
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Оккупанты усиленно обстреливали Берислав, Золотую Балку и т.д. Известно, что они запустили полный пакет "Града" по селу Станислав Херсонской области, а затем еще и накрыли фосфорными боеприпасами. Также они регулярно там используют снаряды с флешеттами (стальными иглами – 24 канал).
Обстрел Херсонщины: коротко
- 15 октября оккупанты обстреляли Херсонщину. Известно, что две управляемые авиабомбы упали возле пригорода Херсона, еще 11 – полетели по Бериславскому району. В ряде районов города были перебои с электроэнергией, связью и водоснабжением.
- В результате ударов оккупанты повредили вагон поезда Херсон – Киев. Ударная волна выбила несколько окон, но люди не пострадали.
- 13 октября в центре Херсона также раздавались взрывы. Тогда в результате вражеской атаки получили ранения двое местных жителей.