Чудом ранен только один человек: как Херсон пережил мощный обстрел

15 октября оккупанты запустили 13 управляемых авиационных бомб по пригороду Херсона и Бериславскому району. Местные сообщали, что был настоящий "ад".

Об этом 24 Каналу рассказал редактор херсонского веб-сайта "Мост" Сергей Никитенко, заметив, что это была комбинированная атака не только на Херсон, но и на многие населенные пункты в области.

Смотрите также Из ремонта вывели еще один энергоблок ТЭС: какая ситуация в энергосистеме Украины 14 октября

Оккупанты пытались попасть по объектам энергетической инфраструктуры из КАБов и артиллерии. Но часто они просто попадали в частные дома.

Сильнейший обстрел за всю войну

Как подчеркнул Никитенко, чудом почти никто не пострадал. Ранения получил только один человек.

Есть люди, уже почти год пребывающие в Херсоне со дня деоккупации. Они говорили, что вчера был сильнейший обстрел за всю войну. Многие говорили, что вчера был ад и в Херсоне, и в других населенных пунктах был. Говорят, что было 13 КАБов. Но визуально казалось, что больше,

– отметил Никитенко.

Смотрите разговор с Сергеем Никитенко на ютубе 24 Канала

Оккупанты усиленно обстреливали Берислав, Золотую Балку и т.д. Известно, что они запустили полный пакет "Града" по селу Станислав Херсонской области, а затем еще и накрыли фосфорными боеприпасами. Также они регулярно там используют снаряды с флешеттами (стальными иглами – 24 канал).

Обстрел Херсонщины: коротко