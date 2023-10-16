Про це 24 Каналу розповів редактор херсонського вебсайту "Мост" Сергій Нікітенко, зауваживши, що це була комбінована атака не лише на Херсон, але й на багато населених пунктів в області.
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Окупанти намагалися поцілити по об'єктах енергетичної інфраструктури з КАБів та артилерії. Але часто вони просто влучали у приватні будинки.
Найсильніший обстріл за всю війну
Як наголосив Нікітенко, дивом майже ніхто не постраждав. Поранення зазнала лише одна людина.
Є люди, які вже майже рік перебувають в Херсоні з дня деокупації. Вони казали, що вчора був найсильніший обстріл за всю війну. Багато хто казав, що вчора було пекло і в Херсоні, і в інших населених пунктах було. Говорять, що було 13 КАБів. Але візуально здавалося, що більше,
– зазначив Нікітенко.
Дивіться розмову з Сергієм Нікітенком на ютубі 24 Каналу
Окупанти посилено обстрілювати Берислав, Золоту Балку тощо. Відомо, що вони запустили повний пакет "Граду" по селу Станіслав Херсонської області, а потім – ще й накрили фосфорними боєприпасами. Також вони регулярно там використовують снаряди з флешетами (сталевими голками – 24 Канал).
Обстріл Херсонщини: коротко
- 15 жовтня окупанти обстріляли Херсонщину. Відомо, що дві керовані авіабомби впали біля передмістя Херсона, ще 11 – полетіли по Бериславському району. В низці районів міста були перебої з електроенергією, зв'язком та водопостачанням.
- Внаслідок ударів окупанти пошкодили вагон потягу Херсон – Київ. Ударна хвиля вибила кілька вікон, але люди не постраждали.
- 13 жовтня в центрі Херсона також лунали вибухи. Тоді внаслідок ворожої атаки зазнали поранень двоє місцевих жителів.