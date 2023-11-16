Жуткий обстрел Херсона: увеличилось количество пострадавших, среди них – подросток
Источник:Александр Прокудин
Вечером 16 ноября российские военные нанесли массированный миксированный удар по Херсону. В результате погиб один человек и 8 получили ранения.
Детальнее о последствиях обстрела Херсона рассказал глава ОВА Александр Прокудин. Он отметил, что самая младшая пострадавшая в результате атаки областного центра – 15-летняя девушка.
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Что известно о жертве и пострадавших
75-летняя женщина находилась в собственной квартире, когда враг поливал огнем Херсон. К сожалению, она получила травмы, несовместимые с жизнью.
По состоянию на 21:35 16 ноября известно также о восьми раненых. По словам Прокудина, оккупанты избивали по жилым кварталам Центрального и Днепровского районов Херсона. В результате повреждения получили дома, автомобили, АЗС и автомойка.
Глава ОВА отметил, что самый молодой раненый – 15-летний ребенок. Она вместе со своей 52-летней родственницей попала под обстрел. Известно, что пострадавшие были госпитализированы.
Еще до больницы доставили четырех жителей Херсона. Речь идет о двух женщинах 39 и 63 лет, а также мужчинах 63 и 46 лет.
Еще двум херсонцам – 60 и 63 лет – медицинскую помощь оказывали на месте.
Обратим внимание, что часть Херсона остается без электроэнергии. В ОВА рассказали, когда начнут восстанавливать подачу света жителям города.
Городян призывают отнестись с пониманием
- Александр Прокудин в 21:17 отметил, что Херсон частично обесточен в результате российских обстрелов. Он добавил, что без электроэнергии остались некоторые районы города. По его словам, аварийно-восстановительные работы стартуют утром 17 ноября.
- Начальник управления внутренней и информационной политики Херсонской ОВА Александр Толоконников отметил, что атака врага началась около 19:15. Он отметил, что это "действительно был ад".
- Прокудин отметил, что были перебои со светом. Он отметил, что возобновлять подачу электроэнергии начнут с утра. Причина: сейчас делать это очень опасно. Кроме того, следует понимать, насколько сложна работа энергетиков в нынешних условиях. Поэтому он попросил жителей отнестись с пониманием к этому.