Прошел Иловайский ад: что известно о погибшем полицейском в Херсоне

В Херсоне погиб полицейский Андрей Тарчинский. Он попал под российский обстрел.

Андрей Тарчинский был миротворцем в Боснии и Герцеговине, в Косово. Также он прошел Иловайский ад.

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Что известно о погибшем полицейском

Андрей был миротворцем в Боснии и Герцеговине, в Косово, а после аннексии Крыма в 2014 году добровольцем записался в роту патрульной службы полиции особого назначения "Херсон" и сразу попал в Иловайский котл.

Вместе с собратьями мужчина прошел Иловайский ад. Когда спасал бойцов – был тяжело ранен, но вышел из вражеского окружения.

В мирной жизни Андрей остался человеком с большим благородным сердцем, готовым к самопожертвованию ради других. Гибель Андрея Тарчинского — тяжелая и мучительная потеря для всей полиции,

– заявили правоохранители.



Полицейский Андрей Тарчинский / фото Нацполиции

Что известно об обстреле Херсона