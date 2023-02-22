Смертоносный удар россиян по остановке в Херсоне: количество пострадавших и погибших выросло

Российские захватчики 21 февраля цинично обстреляли Херсон. К сожалению, количество пострадавших и погибших выросло.

Отметим, что во вторник, 21 февраля, оккупанты атаковали остановку общественного транспорта, на которой как раз находились местные жители.

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Враг обстрелял сразу несколько районов города

К сожалению, количество раненых в результате российских обстрелов Херсона возросло до 20 человек. Шесть человек погибли. Об этом сообщил пресс-офицер комендатуры обороны Херсона Дмитрий Плетенчук.

"Пока информация уточняется. Локация на которой мы находимся не единственная, пострадавшая от очередного обстрела. Также ракета залпового огня типа "Град" ударила и по другим районам нашего города", – отметил он.

Херсонский активист Владимир Молчанов предположил, что враг выпустил по городу сразу два кассетных залпа из БМ-21 "Град". По его словам, в целом оккупанты обстреляли сразу несколько районов Херсон. Среди них Николаевское шоссе, площадь Победы, район железнодорожных мостов и дальше на север – вблизи Новониколаевского шоссе.

Активист отметил, что рядом с этой остановкой есть подземный переход. Его было бы достаточно людям, чтобы укрыться от обстрела, но будь у них на это время.

Реакция президента

Зеленский заявил, что 21 февраля в Херсоне есть попадание в:

автопарк;

жилые массивы;

многоэтажку;

остановку общественного транспорта.

Зеленский выразил соболезнования родным погибших и подчеркнул, что Россия ответит за каждое преступление.

Мир не вправе ни на минуту забывать, что русская жестокость и агрессия не имеют предела. Государство-террорист будет отвечать за все свои бесчеловечные преступления против нашего народа и Украины,

– заявил Зеленский.

Президент также заявил, что украинская армия, разведка и СБУ найдут всех, кто виноват в обстрелах Херсона и других городов Украины.