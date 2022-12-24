Враг продолжает стрелять по Херсону: над городом – зарево от пожара

Российские оккупанты 24 декабря целый день терроризируют жителей Херсона. К вечеру в городе снова раздались мощные взрывы.

В результате новых обстрелов вспыхнул пожар. Об этом сообщили местные телеграм-каналы, пишет 24 канал.

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Из-за постоянных взрывов в небе уже образовалось зарево – оно приобрело оранжевую окраску.

Россияне снова обстреляли Херсон: видео

В городе возникли пожары: видео

Россияне мощно обстреляли Херсон 24 декабря

В канун Рождества россияне совершили новую террористическую атаку. Утром они обстреляли центр Херсона из РСЗО "Град". В результате пожар вспыхнул на крупнейшем рынке города. Также под удар попали дома, автомобили, котельная в детском саду и т.д.

Глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что в результате обстрелов погибли 10 человек. Еще 55 человек получили ранения, почти половина из них находятся в тяжелом состоянии в больнице.

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Также известно, что на улице Красного Креста люди до сих пор находятся под завалами. Спасатели пытаются их извлечь.

Херсонский центр крови ищет доноров для пострадавших Всех неравнодушных просят сдать кровь завтра с 08:00 до 12:30 на Николаевском шоссе, 7.