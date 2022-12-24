В результате удара по Херсону одна из жертв сгорела заживо в авто, – Стерненко

Российские оккупанты цинично обстреляли Херсон в канун Рождества. Они попали в центр города.

К сожалению, не обошлось без жертв: многие пострадали, некоторые – погибли. В одном из вспыхнувших автомобилей заживо сгорел человек.

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Вражеский обстрел Херсона 24 декабря: в одном из автомобилей сгорел человек

Известный общественный активист и служащий ВСУ Сергей Стерненко распространил фото сгоревшего автомобиля в центре Херсона. Автомобиль вспыхнул днем 24 декабря в результате атаки россиян.

По словам Стерненко, в машине заживо сгорел человек. Люди в комментариях под фотографией начали активно отмечать мировых лидеров, чтобы те обратили внимание на терроризм россиян, который они совершают по отношению к украинскому народу.

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Оккупанты обстреляли центр Херсона 24 декабря: что об этом стоит знать