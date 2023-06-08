Просто пытались эвакуироваться: в результате обстрела Херсона ранены по меньшей мере 9 человек
Российские оккупанты обстреляли Херсон прямо во время эвакуации пострадавших из-за подрыва Каховской ГЭС. Уже известно о по меньшей мере 9 пострадавших.
Россияне обстреляли прибрежные территории и центральную часть города после 14:00. Следователи уточняют данные об обстреле, пишет 24 Канал.
Внимание Украина и ООН договорились об эвакуации из оккупированного Левобережья: Россия должна дать доступ
Ориентировочно в 16:37 8 июня глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что количество раненых увеличилось до девяти человек. Среди них:
- двое работников ГСЧС;
- полицейский;
- врач и волонтер из Германии.
Следует отметить, что по состоянию на 15:56 8 июня в Министерстве внутренних дел сообщили о восьми раненых.
Информация о погибших пока не поступала, пострадавшим оказывается медицинская помощь,
– заявили в МВД.
В то же время в Офисе Генпрокурора сообщали о жертве в результате обстрела, отмечая, что данные уточняются.
"По данным следствия, 8 июня российские военные обстреляли областной центр и населенные пункты в Херсонском районе. Из-за прицельных ударов оккупантов во время проведения эвакуационных мероприятий в городе погибло гражданское лицо", — отмечали в Генпрокуратуре.
Кроме того, сообщали о трех раненых в Херсоне. А в одном из сел из-за обстрелов травмированы 4 местных жителя.
Повреждены объекты гражданской инфраструктуры.Обратите внимание! При процессуальном руководстве Херсонской и Алешковской окружных прокуратур начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (части 1, 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины).
Глава Херсонского облсовета Александр Самойленко в эфире телемарафона сообщил, что первый минометный обстрел начался в 14:00, через 20 минут, вероятно, были удары с "Града".
По его словам, оккупанты били сознательно по тем местам в Корабельном районе, где собираются люди для эвакуации.
"Были прицельно. Они понимали, что стреляют по гражданским. Знали, что стреляют по людям, пытающимся эвакуироваться", – отметил Самойленко.
Что происходит в Херсонской области:
- Мало того, что оккупанты оставили на произвол судьбы людей на Левобережье, которое затопило в результате подрыва Каховской ГЭС, они препятствуют эвакуации жителей с территорий, подконтрольных Украине.
- Устроили обстрел прямо посреди эвакуации. Люди оказались в ловушке и под плотными обстрелами россиян.
- Сложная ситуация остается в оккупированных Алешках – там затоплено 90% города. Местное население в смертельной ловушке, умоляющие сообщения о помощи продолжают поступать волонтеры.