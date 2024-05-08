И громче, и сильнее, – журналистка рассказала о ночном обстреле Херсона

С вечера 7 мая российские военные очень обильно обстреливали Херсон и область. Жителей уже в целом сложно удивить, но последняя атака была мощнее нескольких предыдущих.

Об этом 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич, отметив, что в регионе достаточно сложная ситуация. Кое-где проблемы с поставками света и воды. В результате обстрелов есть разрушения и погибшие.

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Детали о ночном обстреле

По словам журналистки, этой ночью херсонцы слышали, как работали вражеские реактивные системы залпового огня по городу и области.

Если сравнивать с последним временем, то было и громче, и сильнее,

– сказала Вирлич.

Пострадало железнодорожное полотно Киев-Херсон – пути и вокзал города. Поезда идут до Николаева, а оттуда людей доставляют автобусами.

К счастью, пока все 99 пассажиров в безопасности. В Укрзализныце сказали, что остальные поезда продолжают движение по графику.

Во многих районах нет света. Могут быть перебои с электроснабжением, ведь чинят инфраструктуру. Остановились троллейбусы из-за повреждения контактной сети.

Также много попаданий в поселке Белозерка. Оккупанты разрушили несколько частных домов. К сожалению, погиб один человек.

Об общей ситуации

Оккупанты полностью изучили правобережье Херсонщины за 8,5 месяцев оккупации. Они знают почти все инфраструктурные объекты, куда нужно целиться. Если в чем-то сомневаются, подскажут коллаборационисты. Их, к сожалению, много на освобожденной территории. Поэтому россияне также часто наносят удары по точкам выдачи гуманитарной помощи.

Киндейка, Антоновка, Садовое – это общины, которые постоянно находятся под обстрелами. Здесь сложная ситуация со светом и водой. Трудно доставить питьевую жидкость, но даже это умудряются осуществлять.

Такая же критическая ситуация со светом в населенных пунктах, расположенных вдоль побережья Бериславского района. Несмотря на это, люди начали посевную. Также активно работают волонтеры, которые помогают с доставкой, в частности воды.

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