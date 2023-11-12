Когда спасатели гасили библиотеку: россияне повторно ударили по Херсону

12 ноября 2023, 13:32
Читати новину українською

Источник:

ГСЧС

Ночью 12 ноября российские военные в очередной раз обстреляли Херсон. Одно из попаданий – в библиотеку Гончара. В то время как спасатели тушили масштабный пожар, оккупанты продолжали обстрелы города.

Пожарным пришлось несколько раз возвращаться к тушению. Спасатели показали соответствующие кадры, пишет 24 Канал.

Обратите внимание Флаги в банках и на чердаках, шок и эйфория. Как ВСУ год назад освобождали Херсон

Россияне продолжают террор Херсона

Ночью агрессор нанес удар по одной из библиотек в Херсоне.

Возник масштабный пожар. Спасателям пришлось несколько раз возвращаться к тушению, ведь враг продолжал обстрелы,
– подчеркнули в ГСЧС.

Добавили, что на месте происшествия работало 18 спасателей и 3 единицы техники.

Важно Ночной ракетный удар по Николаевщине: какие последствия попадания, есть ли пострадавшие

Последствия российских обстрелов Херсона / Фото ГСЧС

Что известно о ночном обстреле Херсона

  • Глава ОВА сообщил, что одно из попаданий – по областной библиотеке имени Гончара. В результате обстрела здание подверглось существенным разрушениям.
  • Возник пожар. Спасатели более 1,5 часа укрощали пламя.
  • К счастью, обошлось без жертв.

Автор: Юлія Муріна