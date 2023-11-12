Когда спасатели гасили библиотеку: россияне повторно ударили по Херсону

Ночью 12 ноября российские военные в очередной раз обстреляли Херсон. Одно из попаданий – в библиотеку Гончара. В то время как спасатели тушили масштабный пожар, оккупанты продолжали обстрелы города.

Пожарным пришлось несколько раз возвращаться к тушению. Спасатели показали соответствующие кадры, пишет 24 Канал.

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Россияне продолжают террор Херсона

Ночью агрессор нанес удар по одной из библиотек в Херсоне.

Возник масштабный пожар. Спасателям пришлось несколько раз возвращаться к тушению, ведь враг продолжал обстрелы,

– подчеркнули в ГСЧС.

Добавили, что на месте происшествия работало 18 спасателей и 3 единицы техники.

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Последствия российских обстрелов Херсона / Фото ГСЧС

Что известно о ночном обстреле Херсона