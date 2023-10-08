Ночью оккупанты попали в жилые кварталы в Херсоне: много раненых, в том числе ребенок

В ночь на 8 октября российские оккупанты в очередной раз нанесли удары по Херсону. К сожалению, в результате обстрелов есть пострадавшие, в частности ребенок.

За прошедшие сутки захватчики выпустили по Херсону 18 снарядов. Российские террористы попали в жилые кварталы, транспортную базу в Херсонском районе и предприятие в Бериславском районе.

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Россия ударила по Херсону

Около 01:00 8 октября российская армия из артиллерии обстреляла Херсон. Под вражескими обстрелами оказались Корабельный и Суворовский районы города.

Власти рассказали, что оккупанты накрыли огнем жилые кварталы. В результате были повреждены дома, автомобили и газораспределительные сети. Некоторые снаряды не разорвались, поэтому их ликвидировали спасатели.

В результате обстрелов травмы получили 11 человек. В состоянии средней тяжести госпитализировали 27-летнюю женщину и ее 9-месячную дочь. Среди травмированных – 33-летний медик Красного Креста. У него взрывная травма и контузия.

Кроме того, несколько херсонцев получили острую реакцию на стресс. Их пришлось госпитализировать. Это двое супругов – муж 67 лет и жена 63 лет, а также муж 56 лет и жена 54 года. А также две женщины в возрасте 87 и 62 лет.

Также на месте обстрела медики оказали помощь мужчинам 24 и 34 лет.

Кстати, враг также ударил по Станиславу. Населенный пункт накрыли из "Градов". Сейчас все подробности выясняются.



Обстрел Херсона / фото из соцсетей

В Херсонской ГВА уточнили, что этой ночью российские террористы с временно оккупированного левобережья совершили массированный обстрел Херсона. В результате вражеских атак 7 херсонцев получили ранения средней степени тяжести. Попадания от вражеских обстрелов зафиксированы в разных районах города. Разрушены частные дома, возникло несколько пожаров.

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Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что в результате обстрела Херсона были ранены 11 человек, в том числе и маленький ребенок.

Тактика террора – это то, что исповедует Россия. Страна-террорист,

– отметил он.



Оккупанты обстреляли Херсон / фото прокуратуры



Поврежденные автомобили в Херсоне / фото прокуратуры

В ГСЧС отметили, что оккупанты били по всем жилым кварталам города из разного вида оружия. Из-за вражеских прилетов возникло 10 пожаров. По разным адресам горело 4 жилых дома, 3 хозяйственные постройки, автомобили и заброшенное складское помещение.

Спасатели до утра ликвидировали последствия вражеских обстрелов. К тушению привлекалось 15 единиц техники и 62 спасателя.

Спасатели ликвидировали последствия вражеских обстрелов / фото ГСЧС

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