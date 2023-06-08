Чудом выжили, – главный раввин Украины попал под обстрел в Херсоне
Источник:Моше Асман
Моше Асман уехал в Херсон, чтобы помогать спасать людей. Во время эвакуации российские оккупанты начали обстреливать затопленный город. К счастью, раввин уцелел.
Главный раввин Украины Моше Асман попал под совершенный россиянами обстрел в Херсоне. Об этом он написал в своих соцсетях.
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Атака россиян попала на видео
Моше Асман прокомментировал этот инцидент достаточно лаконично. Также он опубликовал видео.
Я в Херсоне, плыли за людьми – Чудом выжили!
– написал раввин.
Оператору удалось запечатлеть проявление агрессии России против Украины. Моше Асман посетил Херсон, чтобы помочь с эвакуацией людей, пострадавших из-за спровоцированного россиянами затопления Херсонской области.
Раввин стоял перед камерой и обращался к аудитории на английском языке. Он объяснял цель своего визита и ситуацию в регионе. На кадрах можно увидеть, как Асман услышал подозрительный звук и перестал говорить. Впоследствии раздался взрыв. После этого все легли на асфальт.
Далее оператор побежал и скрылся от опасности за стеной одного из домов. После этого к Асману и его группе подбежали украинские военные.
Раввин Моше Асман попал под обстрел России в Херсоне: видео
Как Россия препятствовала эвакуации людей из Херсона
- В этот четверг, 8 июня, российские оккупанты обстреляли город из РСЗО. По предварительной информации, пострадали 9 человек.
- Среди пострадавших могут быть двое работников ГСЧС, врач и волонтер из Германии, правоохранитель и другие. Данные о возможных погибших в настоящее время уточняются.
- Атака России была заснята. Заместитель министра обороны Анна Маляр опубликовала видео с циничным поступком оккупантов.