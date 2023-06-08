Чудом выжили, – главный раввин Украины попал под обстрел в Херсоне

Моше Асман уехал в Херсон, чтобы помогать спасать людей. Во время эвакуации российские оккупанты начали обстреливать затопленный город. К счастью, раввин уцелел.

Главный раввин Украины Моше Асман попал под совершенный россиянами обстрел в Херсоне. Об этом он написал в своих соцсетях.

Читайте также "Такое даже присниться не могло": жители Херсона рассказывают о ситуации в городе

Атака россиян попала на видео

Моше Асман прокомментировал этот инцидент достаточно лаконично. Также он опубликовал видео.

Я в Херсоне, плыли за людьми – Чудом выжили!

– написал раввин.

Оператору удалось запечатлеть проявление агрессии России против Украины. Моше Асман посетил Херсон, чтобы помочь с эвакуацией людей, пострадавших из-за спровоцированного россиянами затопления Херсонской области.

Раввин стоял перед камерой и обращался к аудитории на английском языке. Он объяснял цель своего визита и ситуацию в регионе. На кадрах можно увидеть, как Асман услышал подозрительный звук и перестал говорить. Впоследствии раздался взрыв. После этого все легли на асфальт.

Далее оператор побежал и скрылся от опасности за стеной одного из домов. После этого к Асману и его группе подбежали украинские военные.

Раввин Моше Асман попал под обстрел России в Херсоне: видео

Как Россия препятствовала эвакуации людей из Херсона