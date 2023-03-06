Дроны наводят артиллерию на гражданских: херсонский активист рассказал о преступлениях россиян

Россияне используют дроны против гражданского населения. С их помощью оккупанты наводят артиллерию или сбрасывают гранаты на местных жителей Херсонской области.

Об этом в комментарии 24 Каналу заявил херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, в селе Казацком оккупанты сбросили с дрона 4 гранаты на людей, стоявших в очереди за гуманитарной помощью.

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"Люди стояли за гуманитаркой, защищенные с Юга зданием трехэтажной школы, которая, конечно, при этом не могла защитить от "глаз сверху", – рассказал он.

Наведение вражеской артиллерии

Кроме того, беспилотник оккупантов в Бериславском районе Херсонщины привел российскую реактивную артиллерию на два трактора, везших морковь.

"Морковь – это была, пожалуй, единственная надежда какой-либо доход получить от сезонных работников, из Берислава и окрестных сел, которые выращивали эту морковь", – рассказал он.

Херсонский активист отметил, что в результате обстрела россиян один тракторист погиб.

Трактор один поврежден, один уничтожен, морковь стоит уже несколько дней на дороге, потому что нет у них других средств, чтобы ее вывезти,

– сказал Молчанов.

Активист предположил, что россияне применили дрон и в селе Беляевка. Там местный житель наступил на мину типа "Лепесток".

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"Мины эти не были оставлены еще россиянами во время боевых действий, тем более Беляевка не была непосредственно на линии фронта, когда шли бои. Там не было заминированных огромных полос", – рассказал он.

Владимир Молчанов предполагает, что, вероятно, россияне сбросили с дрона эту противопехотную мину.

"Они довольно часто маскируются под разные изделия, они пластмассовые. Этот "лепесток" похож на среднего размера лист обычный. Следовательно, человек получил ранения", – рассказал он.

Дроны залетают более чем на десятки километров

Херсонский активист отметил, что такие случаи свидетельствуют о том, что российские дроны залетают на подконтрольную Украине территорию на более десяток километров.

"То есть нет средств радиоэлектронной борьбы достаточных для того, чтобы эти дроны не допускать", – сказал Молчанов.

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