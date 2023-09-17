Оккупанты продолжают уничтожать Херсонщину: погиб пожилой мужчина, полицейский получил ранение

Российские захватчики в очередной раз атаковали Херсонщину. В результате обстрела погиб пожилой мужчина.

Сотрудник МВД получил ранение. Об этом рассказал начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.

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Россияне обстреляли Херсонщину

Мрочко отметил, что в результате обстрела российскими войсками села Садовое Херсонской городской территориальной громады около 14:30 ранения получил сотрудник МВД. За помощью он обратился сам. Медики оценивают состояние пострадавшего как легкое.

В Херсоне в результате обстрела армией РФ, совершенного около 16:00, ранен 19-летний мужчина. В момент прилета он находился на улице. В настоящее время раненный в больнице,

– написал через пол часа начальник Херсонской ГВА.

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин рассказал, что Россия также убила пожилого мужчину.

"Около 14:50 оккупанты били по Томиной Балке Белозерского района. Под огонь во своем дворе попал мужчина 1954 года рождения. Полученные травмы оказались слишком тяжелыми. Прибывшие на место медики лишь констатировали смерть", – отметил чиновник.



Россияне убили мужчину в Херсонской области / Фото Офиса генпрокурора

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Началось расследование

В Офисе генпрокурора сообщили, что при процессуальном руководстве Олешковской окружной прокуратуры Херсонской области началось досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

По данным следствия, 17 сентября 2023 около 15:00 российские военные в очередной раз обстреляли Белозерскую общину Херсонского района. В поселке от полученных ранений погиб 69-летний мужчина, находившийся во дворе домовладения,

– говорится в сообщении.

Данные о пострадавших уточняются. В результате атаки повредились по меньшей мере пять частных домов и хозяйственные постройки.

"Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями принимают меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил государства-агрессора", – подытожили в Офисе генпрокурора.



Началось расследование / Фото Офиса генпрокурора