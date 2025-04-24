Атака по Хмельницкой области: повреждены дома и газораспределительный пункт, есть пострадавшие

Среди областей, пострадавших от комбинированной российской атаки 24 апреля, есть Хмельницкая область. К сожалению, несколько человек травмировались.

Также известно о повреждении домов и газораспределительного пункта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Хмельницкого Александра Симчишина.

Смотрите также Главное о массированной атаке 24 апреля: где прогремели взрывы, какие последствия

Какие последствия атаки на Хмельницкую область

Утром четверга председатель ОВА Сергей Тюрин рассказал, что в Хмельницкой области работала ПВО и есть сбитие.

Как впоследствии отчитался мэр Симчишин, не обошлось без повреждений в селе Волица Хмельницкой общины.

В результате атаки возник пожар, его уже ликвидировали. Поврежден газораспределительный пункт – прекращать поставки газа не пришлось.

Кроме того, подверглись разрушениям крыши 2 жилых домов, окна и двери в 5 квартирах многоквартирного дома. Также пострадала летняя площадка в парке культуры и отдыха.

К сожалению, известно о 2 травмированных мирных жителей.

Один человек получил ранение ноги легкой степени – он доставлен в больницу. Также несовершеннолетняя получила порез ноги стеклом. Ее состояние – удовлетворительное, госпитализация предварительно не понадобилась,

– добавили в ОГА.

На месте работают оперативные и коммунальные службы, которые вместе с жителями населенного пункта устраняют последствия атаки.