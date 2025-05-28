Проливной дождь разделил скорбь: в Хмельницкой области попрощались с жертвами ракетного удара

В Красиловской громаде Хмельницкой области 28 мая попрощались с четырьмя мирными жителями, которые погибли в результате российского ракетного удара. Местные власти объявили дни траура.

Тела погибших были похоронены на местном кладбище. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Красиловский городской совет.

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Сотни людей на прощании с погибшими

Сотни жителей общины собрались, чтобы провести погибших в последний путь. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания. Прощание происходило под проливным дождем, который, казалось, разделял скорбь со всем Красиловом.

Это невосполнимая потеря для всех нас, это боль, которая навсегда останется в сердце каждого..

От имени всей общины выражаю искренние соболезнования семьям погибших,

– руководительница Красиловского городского совета Нила Островская.

Жертвами обстрела стали:

Марина Лентовская;

Юлия Белявец;

Петр Белявец;

Николай Лукиянчук.

Ранее сообщалось, что во время массированной российской атаки, пострадали, в частности, Тернопольская и Хмельницкая области. Там повреждены 20 жилых домов, есть погибшие и раненые.