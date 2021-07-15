Обстрел из гранатометов: на Донбассе ранили двух украинских военнослужащих

15 июля 2021 , 14:57
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Источник:

ОТГ "Север"

Оккупанты 15 июля сорвали "режим тишины". Они прицельно обстреляли позиции украинских защитников из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Двое наших воинов получили осколочные ранения.

Это произошло в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

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В каком состоянии защитники

Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в госпиталь. Состояние здоровья раненых – удовлетворительное

О дерзкие действиях российских наемников сообщили представителям ОБСЕ.

Последние события на передовой: что известно

  • Оккупанты 14 июля с самого утра били в сторону украинских позиций: 13 нарушений режима прекращения огня. Стреляли из гранатометов различных систем, минометов 82-го и 120-го калибра, артиллерии 122-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • Ранили двух военных, один боец ​​был в тяжелом состоянии.
  • На Донбассе 13 июля погиб украинский защитник Андрей Беляев. До своего 39-го дня рождения герой не дожил лишь 4 дня. Тогда оккупанты использовали артиллерию.
  • Во время выполнения боевого задания возле Золотого 9 июля погиб военный с Тернопольщины Владимир Яськив. Его убил снайпер.
Обратите внимание!
На передовой нет ни дня тишины. Украинские воины вынуждены отвечать оккупантам и открывать огонь.

К сожалению, с начала 2021 года погибли по меньшей мере 49 наших защитников.
Автор: Ольга Музика