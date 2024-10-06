Верх цинизма: верховный лидер Ирана наградил командующего ВКС медалью за обстрелы Израиля

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи вручил медаль командующему воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амирали Хаджизаде. Награду иранец получил за массированный обстрел Израиля.

Говорится об атаке, которую нанес Иран по Израилю вечером 1 октября. Об этом пишут журналисты The Times of Israel.

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Иранский командующий получил медаль за обстрел Израиля

На сайте Верховного лидера Ирана указано, что аятолла Али Хаменеи вручил орден "Победы" генералу Амирали Хаджизаде, командующему Воздушно-космическими силами КСИР.

Награда была вручена из-за "блестящей операции "Честное обещание"", целью которой был баллистический ракетный удар по Израилю 1 октября. Большинство из этих ракет израильская противовоздушная оборона сбила.

Стоит отметить, что 62-летний Амирали Хаджизаде возглавлял аэрокосмическое подразделение Корпуса стражей исламской революции с момента его создания в 2009 году.

К слову, в целом во время иранской атаки по Израилю 1 октября была выпущена 181 ракета. Это могла быть одна из крупнейших атак по израильтянам со стороны иранцев.

Теперь же израильская сторона готовит ответную атаку по иранским объектам. Под удар также могут попасть и ядерные объекты страны.