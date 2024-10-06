Мовиться про атаку, яку завдав Іран по Ізраїлю ввечері 1 жовтня. Про це пишуть журналісти The Times of Israel.

До теми Наближення страшної річниці: в Ізраїлі готують потужний удар по Ірану

Іранський командувач отримав медаль за обстріл Ізраїлю

На сайті Верховного лідера Ірану зазначено, що аятола Алі Хаменеї вручив орден "Перемоги" генералу Аміралі Хаджізаде, командувачу Повітряно-космічними силами КВІР.

Нагорода була вручена через "блискучу операцію "Чесна обіцянка"", метою якої був балістичний ракетний удар по Ізраїлю 1 жовтня. Більшість з цих ракет ізраїльська протиповітряна оборона збила.

Варто зазначити, що 62-річний Аміралі Хаджізаде очолював аерокосмічний підрозділ Корпусу вартових ісламської революції з моменту його створення у 2009 році.

До слова, загалом під іранської атаки по Ізраїлю 1 жовтня була випущена 181 ракета. Це могла бути одна з найбільших атак по ізраїльтянах з боку іранців.

Тепер же ізраїльська сторона готує атаку-відповідь по іранських об'єктах. Під удар також можуть потрапити і ядерні об'єкти країни.