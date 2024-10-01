Было огромное количество залпов противоракет: каковы последствия массированной атаки по Израилю

Иран нанес массированный удар баллистическими ракетами по Израилю. Сирены воздушной тревоги раздавались над всей страной. Военные выпустили просто огромное количество противоракет.

Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор портала "Детали" (Израиль) Эмиль Шлеймович, заметив, что обстрел Израиля был чрезвычайно масштабным. По предварительным данным, было известно аж о 181 выпущенной ракете со стороны Ирана.

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Какие последствия обстрела Израиля

Как отметил Шлеймович, сейчас звучит информация, что большинство ракет вообще не долетели до Израиля, а были сбиты над территорией других стран. К примеру, правительство Иордании дало распоряжение местным жителям не отходить от собственных домов. Ракеты сбивали на высочайшем расстоянии. И обломки могли нанести значительный ущерб.

Также была информация о запущенной баллистической ракете из Ливана. Но ее фактически никто не заметил. Она упала в море.

Сейчас много информации нет. Были данные о двух легких пострадавших в районе Тель-Авива. Есть также снимки обломков, которые упали. Ракеты также были сбиты над Тель-Авивом и другими городами. Было невероятное зрелище. Выпустили огромное количество залпов противоракет. Возможно, какие-то ракеты могли прорвать верхний эшелон обороны. Но до цели не долетела ни одна. Могли долететь некоторые обломки,

– рассказал Шлеймович.

Дальнейшие события могут развиваться по-разному. Местные привыкли, что уже через 10 минут после сирены можно выходить из бомбоубежища, если не прозвучит новая сирена. Сейчас людей призывали оставаться в укрытиях. Угроза еще не исчезла. Хотя на данный момент нет известий о новом залпе ракет со стороны Ирана.

Обратите внимание! Иран еще и начал запугивать и рассказывать о "сокрушительном ответе", если Израиль пойдет на удар по Ирану. Там также утверждают, что эта атака была ответом на убийство верхушки террористической группировки "Хезболла".

Известно, что Израилю удалось уничтожить семерых высокопоставленных командиров и должностных лиц "Хезболлы" во время серии авиаударов в Бейруте. В частности ликвидировали их лидера Хасана Насраллу.