Про це 24 Каналу розповів головний редактор порталу "Деталі" (Ізраїль) Еміль Шлеймович, зауваживши, що обстріл Ізраїлю був надзвичайно масштабним. За попередніми даними, було відомо аж про 181 випущену ракету з боку Ірану.

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Які наслідки обстрілу Ізраїлю

Як наголосив Шлеймович, наразі лунає інформація, що більшість ракет взагалі не долетіли до Ізраїлю, а були збиті над територією інших країн. До прикладу, уряд Йорданії дав розпорядження місцевим жителям не відходити від власних домівок. Ракети збивали на височезній відстані. І уламки могли завдати значної шкоди.

Також була інформація про запущену балістичну ракету з Лівану. Але її фактично ніхто не зауважив. Вона впала у морі.

Зараз багато інформації немає. Були дані про двох легких постраждалих в районі Тель-Авіва. Є також знімки уламків, які впали. Ракети також були збиті над Тель-Авівом та іншими містами. Було неймовірне видовище. Випустили величезну кількість залпів протиракет. Можливо, якісь ракети могли прорвати верхній ешелон оборони. Але до цілі не долетіла жодна. Могли долетіти деякі уламки,

– розповів Шлеймович.

Подальші події можуть розвиватися по-різному. Місцеві звикли, що вже за 10 хвилин після сирени можна виходити з бомбосховища, якщо не пролунає нова сирена. Зараз людей закликали залишатися в укриттях. Загроза ще не зникла. Хоча на цей момент немає звісток про новий залп ракет з боку Ірану.

Зверніть увагу! Іран ще й почав залякувати і розповідати про "нищівну відповідь", якщо Ізраїль піде на удар по Ірану. Там також стверджують, що ця атака була відповіддю на вбивство верхівки терористичного угруповання "Хезболла".

Відомо, що Ізраїлю вдалося знищити сімох високопоставлених командирів та посадовців "Хезболли" під час серії авіаударів в Бейруті. Зокрема ліквідували їхнього лідера Хасана Насраллу.