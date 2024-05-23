Работал еще на КГБ: суд вынес приговор 74-летнему корректировщику огня по Яворовскому полигону

Мужчину признали виновным в государственной измене: он навел 30 ракет на полигон в марте 2022-го. Сам Александр Косторный вину не признает – утверждает, что присылал товарищу схему территории, где собирал грибы.

СБУ регулярно задерживает людей, которых подозревают в госизмене. Среди них не только те, кто наводит российские ракеты на инфраструктуру Украины, а те, кто помогает врагу информационно. Например, агенты ФСБ, которые работали в прокремлевском политпроекте "Другая Украина".

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В чем обвиняют Косторного

Осужденный через мессенджер Теlegram переслал карту-схему Яворовского военного полигона. На ней изображено расположение военных городков Международного центра миротворчества и безопасности. Дополнительно отметил, где находятся казармы и общежития,

– сообщили в Офисе Генпрокурора.

Мужчина сотрудничал с агентами ФСБ еще с начала полномасштабного вторжения. А вообще является бывшим работником КГБ.

Он собирал сведения о расположении военных объектов, оружия и объектов критической инфраструктуры на территории Львовщины.

13 марта 2022 года россияне ударили по Международному центру миротворчества и безопасности на Львовщине. Было выпущено более 30 ракет, погибли более 60 военнослужащих.

Адвокат Косторного то пытался сделать заседание закрытым, то настаивал, что его подзащитный невиновен. Но не смог убедить суд.

Какой приговор суда

23 мая в Галицком районном суде Львова Александра Косторного признали виновным в госизмене. Наказание – 15 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Прокурор заявил, что суд поддержал его позицию прокурора и назначил максимальное наказание.

Мужчина своей вины не признает – мол, просто сбросил карту охотничьего угодья, где собирал грибы. Он планирует подавать апелляцию и обжаловать решение.

В комментарии Суспильному Косторный заявил, что его осудили умирать в тюрьме, несмотря на то, что ему 74 года. Мол, так демократия благодарит его за то, что он "четверть века бесплатно помогал людям". Но не ясно, что именно он считает помощью.

Детали о деле от СБУ

Интересно, что Косторного задержали еще в июне 2022 года. Его куратор из ФСБ уже получил подозрение от СБУ за сотрудничество со страной-агрессором.

"После начала полномасштабного вторжения России на предателя дистанционно вышел связной, который скоординировал его с представителем ФСБ. По указанию агрессора он должен был установить места базирования Сил обороны на территории Львовщины. Впоследствии он передал врагу информацию с точными локациями военных объектов, обозначенных на карте. Полученные разведданные он передавал через мессенджер своему куратору из 9-го управления департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ", – детализировали в Службе безопасности Украины.

Ранее на 24 Канале выходил материал о том, как агенты ФСБ ведут себя на допросах. Ознакомиться с ним можно здесь.