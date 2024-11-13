Подготовка к обстрелам ТЭС: Костенко объяснил, когда Россия планирует ударить по энергетике

Россия пока не атакует украинские ТЭС из-за недостаточно холодной погоды. Костенко предупреждает, что удары вероятно начнутся с приближением зимы.

Россия не осуществит масштабных ракетных обстрелов украинской энергетики до начала зимних холодов. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на комментарий нардепа от партии "Голос" Романа Костенко в "РБК-Украина".

Смотрите также Еще не массированный удар в полную силу: в СНБО рассказали об утренней атаке на Украину

Почему оккупанты пока не бьют по энергетике

По словам депутата, сейчас температура в Украине недостаточно низкая, чтобы такие удары, особенно по тепловым электростанциям, могли вызвать серьезные проблемы с восстановлением энергосистемы.

Поскольку в условиях тепла население не окажется под угрозой замерзания из-за отключения тепла или света, Кремль, вероятно, решится на такие атаки только после того, как температура снизится, и это будет иметь больший эффект.

Они начнут ими работать ближе к холодам для того, чтобы уже если наносить вред, то делать это тогда, когда это будет иметь эффект, когда будет холодно, когда не сможем восстановить быстро свет и отопление. Что касается нас, мы должны быть готовы к тому, что противник может это сделать,

– отметил Костенко.

Он отметил, что хотя на помощь могут прийти союзники, но полагаться только на это не стоит, особенно в условиях агрессивной политики России.

Энергетика Украины перед началом зимы