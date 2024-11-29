Прогнозы не радужные: NYT узнали, каково состояние украинской энергетики после атаки 28 ноября

Российские оккупанты 28 ноября осуществили очередную массированную атаку на Украину. Аналитики отмечают, что эти удары ухудшили и без того сложную ситуацию в энергетике.

Исполнительный директор неправительственной организации "Институт устойчивого развития Украины" сообщил, что "более 40 процентов генерирующих мощностей Украины было уничтожено и захвачено еще до нападений в четверг". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Нерадужные прогнозы относительно украинской энергетики

28 ноября российские оккупационные силы совершили очередную массированную атаку на Украину, нанеся значительный ущерб объектам энергетической инфраструктуры. Ситуация и до того была сложной, отмечают в "Институте устойчивого развития Украины".

Похожий прогноз высказал и директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Он отметил, что для восстановления и увеличения генерирующих мощностей Украине понадобятся годы:

К сожалению, мы вынуждены констатировать, что в ближайшем будущем мы будем ограничены в генерирующих мощностях минимум на три-четыре года, пока не построим новые,

– отметил эксперт.

Напомним, 28 ноября Россия массированно атаковала украинскую энергетическую инфраструктуру. Проблемы с электроснабжением возникли по всей стране, что вернуло знакомые украинцам графики отключения света.