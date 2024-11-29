Виконавчий директор неурядової організації "Інститут сталого розвитку України" повідомив, що "понад 40 відсотків генерувальних потужностей України було знищено й захоплено ще до нападів у четвер". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

Дивіться також Росія накопичила до 800 ракет: яку мету переслідує Путін, погрожуючи "Орешником"

Невтішні прогнози щодо української енергетики

28 листопада російські окупаційні сили здійснили чергову масовану атаку на Україну, завдавши значної шкоди об’єктам енергетичної інфраструктури. Ситуація і до того була складною, зазначають в "Інституті сталого розвитку України".

Схожий прогноз висловив і директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Він наголосив, що для відновлення та збільшення генерувальних потужностей Україні знадобляться роки:

На жаль, ми змушені констатувати, що в найближчому майбутньому ми будемо обмежені в генерувальних потужностях щонайменше на три-чотири роки, доки не побудуємо нові,

– зазначив експерт.

Нагадаємо, 28 листопада Росія масовано атакувала українську енергетичну інфраструктуру. Проблеми з електропостачанням виникли по всій країні, що повернуло знайомі українцям графіки відключення світла.