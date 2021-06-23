"Обстрел" эсминца Британии и скандальная статья Путина: трансляция Дениса Казанского

Россияне снова оскандалились и стали центром обсуждений на Западе. На этот раз – из-за вероятного обстрела британского эсминца "Дефендер".

В Кремле уже попытались оправдать действия. Министерство обороны России заявило, что судно якобы вошло в "русские территориальные воды".

Интересно В России заявили, что открыли огонь по британскому эсминцу

Однако такое оправдание является бессмысленным, ведь инцидент произошел вблизи мыса Фиолент – это в оккупированном Крыму. Что интересно, в Британии отрицали обстрел.

Статья Путина в Die Zeit

Президент России Владимир Путин опубликовал свою статью в немецком издании Die Zeit. В ней Путин традиционно вспомнил от Украине и Европе не в хорошем контексте. Это вызвало критику со стороны ряда иностранных обозревателей.

Санкции против Фирташа и Фуксы

Совет нацбезопасности и обороны 18 июня ввела санкции против Дмитрия Фирташа и Павла Фукса. Первого наказали за поставки сырья на военные предприятия России. В то же время Фукс попал под санкции за незаконное получение лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине.

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