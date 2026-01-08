Оккупанты обстреляли кафе в Херсоне: есть погибшие и раненые
- Российские военные обстреляли кафе в Херсоне, в результате чего погибли люди, есть раненые.
- В течение 8 января также были атакованы другие районы Херсона, включая центральную часть города.
В четверг, 8 января, около 12:20 российские военные совершили артиллерийский обстрел Херсона. В результате удара по кафе есть жертвы и пострадавшие.
Россияне продолжают ежедневно терроризировать мирное население Херсона. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.
Что известно об обстреле?
По данным следствия, российские военные совершили артиллерийский обстрел Херсона, в результате чего было попадание в помещение одного из кафе.
По предварительной информации, в результате атаки погибли 2 человека, еще 3 получили ранения различной степени тяжести. Правоохранители продолжают устанавливать других возможных пострадавших.
Полиция сообщает, что в течение 8 января враг атаковал также другие районы Херсона. Утром российские войска обстреляли центральную часть города, применив артиллерию и реактивные системы залпового огня. В результате атаки на улице погиб 68-летний мужчина. Кроме того, были повреждены два частных дома. В результате артобстрелов получили повреждения два многоквартирных и три частных дома, собор, три автомобиля.
Что известно о боевых действиях на Херсонщине?
Российские солдаты специально портят катера, чтобы избежать боя с Силами обороны в Херсонской области. Контрразведка страны-агрессора подозревает саботаж из-за частых неисправностей техники в моменты выхода на патрулирование.
В ночь на 1 января 2026 года оккупационная армия заявила о якобы атаке Украины по Хорлам в Херсонской области. По словам "власти", украинские дроны якобы атаковали кафе и отель в Хорлах тремя беспилотниками.
В результате обстрела кафе и отеля на временно оккупированной Херсонщине погибли 24 человека, среди которых коллаборационист Сергей Боган, причастен к пыткам и похищениям украинцев. Российский волонтер заявила, что в кафе находились оккупанты и мародеры, а не "мирное население", как утверждала российская власть.