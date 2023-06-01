Абсурдно большая цифра: сколько денег Россия потратила на ночные обстрелы Киева "Искандерами"

Последняя попытка атаковать столицу Украины очень дорого обошлась российским оккупантам. Фактически эти немалые деньги захватчики выбросили на ветер, поскольку наши защитники сбивали все их ракеты.

Многие россияне до сих пор живут в бараках и гнилых деревянных домах без канализации, отопления и даже газа. Но Россия вместо того, чтобы финансировать развитие гражданской инфраструктуры и улучшать жизнь местного населения, тратит безумные деньги на агрессию против Украины. Ярким примером является ракетная атака на Киев 1 июня.

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Сколько стоила неудачная попытка сломить дух киевлян

Россияне обстреляли Киев в ночь на 1 июня. Эта атака обошлась захватчикам в 17 миллионов долларов. Можно считать, что Кремль выбросил эти деньги, поскольку ни одна из ракет не достигла цели.

Оккупанты выпустили в сторону столицы Украины 3 крылатых ракеты "Искандер-К" и 7 баллистических ракет "Искандер-М" примерной стоимостью в 1 и 2 миллиона долларов за один боезапас соответственно. Наша ПВО их все посбивала.

Россия убила ребенка в праздник

К сожалению, оккупантам удалось убить нескольких украинцев. Обломки от российских ракет унесли жизни 3 человек.

Среди погибших есть 9-летняя девочка. Страна-агрессор убила ее вместе с 34-летней матерью в Международный день защиты детей. Они погибли, когда бежали к укрытию.

Что известно о ракетной атаке 1 июня