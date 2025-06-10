В результате российской атаки повреждено здание возле представительства ЕС в Киеве

Ночью вторника, 10 июня, Россия нанесла массированный удар по Киеву. В частности, пострадало здание неподалеку представительства Европейского Союза в Украине.

Об этом написала посол ЕС в Украине Катарина Матернова, передает 24 Канал. Она выразила благодарность защитникам и спасателям.

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Что известно о повреждениях

Повреждения зафиксированы в 7 районах столицы, есть частичные разрушения и возгорания в многоэтажках и частных домах. Кроме того, пылали машины и складские помещения.

Матерновая показала поврежденное здание рядом с представительством ЕС в Украине.

И все же люди утром идут на работу. Россия их не сломает. ПВО спасает жизни,

– отметила дипломат.