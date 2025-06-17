Спасся только младший сын: под завалами многоэтажки в Киеве погибла целая семья

Во вторник, 17 июня, Россия нанесла комбинированный удар по Киеву, в частности, разрушив многоэтажку в Соломенском районе. Среди жертв – проживавшая в доме семья.

О трагедии в Facebook рассказала родственница погибших Татьяна, передает 24 Канал. Их квартира была в 7-м подъезде 3-го этажа.

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Что известно о погибших

Поисково-спасательная операция в Соломенском районе столицы продолжалась более 39 часов. Из-под завалов достали тела 23 погибших.

Российская ракета убила моего двоюродного брата Артема (ему было всего 22 года), моего дядю Ростислава, его жену Инну и девушку брата Веронику (ей был всего 21 год),

– рассказала Татьяна.

По ее словам, без родителей, брата и дома остался 12-летний Илья, который на момент трагедии находился у бабушки.