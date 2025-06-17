Ранило спасателя и полицейского: атака на Киев еще продолжалась, когда начался разбор завалов

Ночью 17 июня Россия осуществила массированную атаку против Украины. В частности, в Киеве есть повреждения жилых домов. Сейчас продолжаются поисковые и аварийно-спасательные работы на месте прилета вражеской ракеты.

Известно, что среди раненых – спасатель и полицейский. Об этом 24 Каналу рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

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Детали атаки на Киев

Игорь Клименко отметил, что в подъезде 36 квартир. По предварительной информации, на момент удара там находилось от 4 до 14 человек. Это не точное количество, отталкиваются от обращений родственников, которые не могут выйти на контакт со своими родственниками, которые там проживали.

На данный момент известно, что в Киеве было ранено 105 человек, 14 – погибли. Были спасены 2 человека. Завалы продолжают разбирать. Делают все возможное, чтобы спасти других людей.

Через соответствующий промежуток времени, когда разбирается очередной слой железобетонных и кирпичных конструкций, объявляется минута тишины. Филигранно работаем инженерной техникой для того, чтобы аккуратно поднимать каждую плиту. Если там есть люди, чтобы мы не повредили их тела,

– подчеркнул министр.

Всего в Киеве сейчас работают около 2 тысяч спасателей, полицейских. На этом объекте постоянно находится около 200 человек. Они работают посменно.

Понимаем, что работать в таких условиях, когда асбестовые испарения идут – это опасно для здоровья. Спасатели постоянно проливают водой территорию, где проходят аварийные спасательные работы. После этого снова продолжают работу,

– объяснил чиновник.

Работы будут продолжаться круглосуточно. Спасатели еще из двух областей приехали в Киев на помощь. А ведь нужно максимально закончить поисковые работы, чтобы быть уверенными, что под завалами не останется живых людей или тел погибших граждан.

Когда спасатели работали здесь, вся техника уже вышла. Мы всегда оперативно работали. Летели еще "Шахеды". Есть один раненый спасатель и один полицейский,

– добавил Клименко.

Напомним, в Соломенском районе Киева разрушения получили по меньшей мере две многоэтажки. В одной из них возник пожар, который удалось локализовать. В другой – разрушены конструкции. В результате попадания российского снаряда был уничтожен целый подъезд многоэтажки.